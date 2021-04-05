Не заметили. Реал - Эйбар 2:0. Видео голов и обзор матча

Команда Зинедина Зидана выдала один из лучших своих матчей во всем сезоне, растоптав в 29-м туре скромный "Эйбар". По сути, у басков не было ни единого шанса забить или как-то иначе переломить ход игры, складывавшейся не в их пользу с самого начала.

Голы за мадридцев забили те, кто и должны - Марко Асенсио реализовал выход один на один, а Карим Бензема головой замкнул навес Винисиуса.

"Реал" - "Эйбар" - 2:0

Голы: Асенсио, 41, Бензема, 73