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Не заметили. Реал - Эйбар 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Легкие три очка "Сливочных"

Не заметили. Реал - Эйбар 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: laliga.com/ автор неизвестен

Новина українською

Команда Зинедина Зидана выдала один из лучших своих матчей во всем сезоне, растоптав в 29-м туре скромный "Эйбар". По сути, у басков не было ни единого шанса забить или как-то иначе переломить ход игры, складывавшейся не в их пользу с самого начала.

Голы за мадридцев забили те, кто и должны - Марко Асенсио реализовал выход один на один, а Карим Бензема головой замкнул навес Винисиуса.

"Реал" - "Эйбар" - 2:0

Голы: Асенсио, 41, Бензема, 73

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В статье: Реал (Мадрид) "Эйбар"
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