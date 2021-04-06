Реал Мадрид - Ливерпуль 3:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)
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Фото: Real Madrid
В первом поединке 1/4 Лиги чемпионов Лос Бланкос принимают Ливерпуль на стадионе Альфредо ди Стефано. Матч состоится в Англии 14 апреля.
Лига чемпионов 2020/21
Реал Мадрид (Испания) - Ливерпуль (Англия) 2:1
Голы: Винисиус Жуниор (27, 65), Марко Асенсио (36) - Салах (51)
Гол Винисиуса
Гол Асенсио
Обзор первого тайма
Гол Салаха:
Второй гол Винисиуса:
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