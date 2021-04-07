Реал Мадрид - Ливерпуль 3:1. Обзор матча, видео голов
Зидан вгоняет Клоппа в депрессию
Фото: Real Madrid
В первом поединке 1/4 Лиги чемпионов Лос Бланкос принимали Ливерпуль на стадионе Альфредо ди Стефано. Ответный матч состоится в Англии 14 апреля.
Лига чемпионов 2020/21
Реал Мадрид (Испания) - Ливерпуль (Англия) 3:1
Голы: Винисиус Жуниор (27, 65), Марко Асенсио (36) - Салах (51)
Обзор матча:
Гол Винисиуса
Гол Асенсио
Гол Салаха:
Второй гол Винисиуса:
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Комментарии (6)
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usovvictor (Kharkov)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
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