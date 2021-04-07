  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Реал Мадрид - Ливерпуль 3:1. Обзор матча, видео голов
В тренде

Реал Мадрид - Ливерпуль 3:1. Обзор матча, видео голов

Зарубежные
(2 голосов)

Зидан вгоняет Клоппа в депрессию

Реал Мадрид - Ливерпуль 3:1. Обзор матча, видео голов

Фото: Real Madrid

Новина українською

В первом поединке 1/4 Лиги чемпионов Лос Бланкос принимали Ливерпуль на стадионе Альфредо ди Стефано. Ответный матч состоится в Англии 14 апреля.

Лига чемпионов 2020/21

Реал Мадрид (Испания) - Ливерпуль (Англия) 3:1

Голы: Винисиус Жуниор (27, 65), Марко Асенсио (36) - Салах (51)

Обзор матча:

Гол Винисиуса

Гол Асенсио

Гол Салаха:

Второй гол Винисиуса:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Марко Асенсио Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
07.04.2021 в 00:00
... у Мане "трудные дни" наверное, здорово сдал Ливерпуль. Ну а Реал молодцом, хотя мог тоже с проблемой для себя уйти 1-2, но смог, смог найти себя...
Ответить
0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
06.04.2021 в 23:54
Расстраивает игра и несобранность моего любимого клуба
Ответить
+1
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
06.04.2021 в 23:54
Как болельщик Ливера скажу, то что Ливер пздц как слаб,столько брака в пасах.непонятная игра Мане и все другое,Реал походу уже в 1 2 финала после этого матча
Ответить
0
0
Фанат АПЛ
06.04.2021 в 23:53
Дежа вю у Ливерпуля,в этот раз уже защита привозит,а не вратарь...
Ответить
0
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
06.04.2021 в 23:42
РЕАЛ Чемпіони ЛЧ
Ответить
+1
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
06.04.2021 в 23:03
Кроос красава.
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...