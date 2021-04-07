Годы идут, мастерство остается: издевательский пенальти Касорлы в Катаре

Бывший игрок "Арсенала" и "Вильярреала" Санти Касорла, ныне выступающий в Катаре за "Аль-Садд", продолжает радовать болельщиков красивыми голами.

Вчера 36-летний испанец элегантно исполнил пенальти, принеся своей команды победу в "катарском Класико" против "Аль-Райяна". Для Касорлы это уже 14-й гол в текущем сезоне. Кто не в курсе, тренирует Санти и его партнеров легендарный Хави.