Все еще мастер: издевательский пенальти Касорлы в Катаре
Паненка удалась
Фото: twitter.com/AlsaddSC/ автор неизвестен
Бывший игрок "Арсенала" и "Вильярреала" Санти Касорла, ныне выступающий в Катаре за "Аль-Садд", продолжает радовать болельщиков красивыми голами.
Вчера 36-летний испанец элегантно исполнил пенальти, принеся своей команды победу в "катарском Класико" против "Аль-Райяна". Для Касорлы это уже 14-й гол в текущем сезоне. Кто не в курсе, тренирует Санти и его партнеров легендарный Хави.
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