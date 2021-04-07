Бавария - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом поединке 1/4
Парижане открыли счет уже на 3-й минуте – отличился Мбаппе. Ну а ближе к концовке тайма Маркиньос воспользовался провалом в обороне "Баварии" и второй раз огорчил хозяев. Однако Шупо-Мотин еще до перерыва один мяч отыграл.
Бавария – ПСЖ 2:3
Голы: Шупо-Мотин (37), Мюллер (60) - Мбаппе (3, 68), Маркиньос (28)
Гол Мбаппе:
Гол Маркиньоса:
Гол Шупо-Мотина:
Обзор первого тайма:
Гол Мюллера:
Второй гол Мбаппе:
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Комментарии (3)
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trafalgar (Запорожье)
07.04.2021 в 23:04
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prostors (Вольногорск)
07.04.2021 в 22:57
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Скажений Заєць (Вінниця)
07.04.2021 в 22:41
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