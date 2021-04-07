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Бавария - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Бавария - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

В первом поединке 1/4 Лиги чемпионов Бавария принимала ПСЖ.

Парижане открыли счет уже на 3-й минуте – отличился Мбаппе. Ну а ближе к концовке тайма Маркиньос воспользовался провалом в обороне "Баварии" и второй раз огорчил хозяев. Однако Шупо-Мотин еще до перерыва один мяч отыграл.

Бавария – ПСЖ 2:3

Голы: Шупо-Мотин (37), Мюллер (60) - Мбаппе (3, 68), Маркиньос (28)

Гол Мбаппе:

Гол Маркиньоса:

Гол Шупо-Мотина:

Обзор первого тайма:

Гол Мюллера:

Второй гол Мбаппе:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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trafalgar (Запорожье)
07.04.2021 в 23:04
Болеем за Баварию ребята
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0
-1
prostors (Вольногорск)
07.04.2021 в 22:57
Класс игра. Прессинг у Баварии это что то. Не хватает Левандовского, защита слабо, но и у Французов атака на уровне.
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Скажений Заєць (Вінниця)
07.04.2021 в 22:41
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