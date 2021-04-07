Бавария - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В первом поединке 1/4 Лиги чемпионов Бавария принимала ПСЖ.

Парижане открыли счет уже на 3-й минуте – отличился Мбаппе. Ну а ближе к концовке тайма Маркиньос воспользовался провалом в обороне "Баварии" и второй раз огорчил хозяев. Однако Шупо-Мотин еще до перерыва один мяч отыграл.

Бавария – ПСЖ 2:3

Голы: Шупо-Мотин (37), Мюллер (60) - Мбаппе (3, 68), Маркиньос (28)

Гол Мбаппе:

Гол Маркиньоса:

Гол Шупо-Мотина:

Обзор первого тайма:

Гол Мюллера:

Второй гол Мбаппе: