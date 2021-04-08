Бавария - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом поединке 1/4
Команды устроили зрелищную перестрелку с двумя голами Мбаппе, двумя ассистами Неймара и с общим счетом 3:2 в пользу парижан.
Все самые вкусные моменты игры смотрите в нашем видеообзоре.
Бавария – ПСЖ 2:3
Голы: Шупо-Мотин (37), Мюллер (60) - Мбаппе (3, 68), Маркиньос (28)
Обзор матча:
Гол Мбаппе:
Гол Маркиньоса:
Гол Шупо-Мотина:
Гол Мюллера:
Второй гол Мбаппе:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Минае установка, чтобы Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей
- 26 лет назад Форман установил рекорд, о котором мечтает Кличко. ВИДЕО
- Футболисты Динамо начали подготовку к матчу с Днепром-1
- Салах проверил домик Лено. Арсенал - Ливерпуль 0:3. Видео голов и обзор матча
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trafalgar (Запорожье)
07.04.2021 в 23:04
Ответить
0
-1
prostors (Вольногорск)
07.04.2021 в 22:57
Ответить
0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
07.04.2021 в 22:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...