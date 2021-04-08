Аякс – Рома 1:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)
Фото: Ajax
Первый поединок 1/4 Лиги Европы, в котором единственная голландская команда этого этапа еврокубков принимает единую итальянскую.
Аякс - Рома 1:1
Гол: Классен (39) - Пеллегрини (57)
Гол Классена
Перший тайм
Нереализованный пенальти "Аякса" (Душан Тадич, 53 мин)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сборная Сирии хочет натурализовать капитана юношеских сборных Украины
- Артем Довбик - о штрафах в Дании, возвращении в Днепр и атмсофере в сборной Украины
- СМИ: Шахтер может вернуть Фонсеку
- Гранада - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 08.04.2021
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...