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Гранада - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)
Гранада - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Фото: Manchester United

Новина українською

Крепкий середнячок чемпионата Испании (9 позиция) принимает вторую команду английской премьер-лиги.

Гранада - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд (31)

Гол Маркуса Рашфорда

Перший тайм

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В статье: Лига Европы Гранада Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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