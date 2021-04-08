Гранада - Манчестер Юнайтед 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)
Фото: Manchester United
Крепкий середнячок чемпионата Испании (9 позиция) принимает вторую команду английской премьер-лиги.
Гранада - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Рашфорд (31)
Гол Маркуса Рашфорда
Перший тайм
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов озвучил свое мнение о досрочном завершении чемпионата УПЛ
- Футзал. Матч Украины и Албании отменён
- В УПЛ объяснили причину переноса матча Мариуполь - Шахтер в Киев
- Гранада - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 08.04.2021
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...