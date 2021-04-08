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Динамо Загреб - Вильярреал 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)
Динамо Загреб - Вильярреал 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Фото: Villareal

Новина українською

Седьмая команда испанской Примеры играет на выезде в первом поединке 1/4 Лиги Европы сезона 2020/21 с лидером первой лиги Хорватии.

Динамо Загреб - Вильярреал 0:1

Гол: Жерар Морено (42, пенальти)

Гол Морено

Перший тайм

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В статье: Лига Европы Динамо (Загреб) Вильярреал Жерар Морено
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