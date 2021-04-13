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ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

В ответном поединке 1/4 Лиги чемпионов ПСЖ принимал Баварию.

После победы 3:2 в Мюнхене парижане дома чувствовали себя вполне уверенно, и в первом тайме создали и разбазарили несколько отличных моментов (только Неймар дважды зарядил в каркас).

А вот Бавария под занавес тайма один из немногих своих моментов реализовала и значительно подогрела интригу.

Второй тайм напоминал качели – Бавария больше атаковала, могла забивать второй, как, впрочем, ПСЖ в концовке сравнивать счет. В итоге, парижане выстояли, и хоть и проиграли битву, но выиграли войну – 3:3 по сумме двух матчей, но Париж проходит в полуфинал по выездным голам.

ПСЖ – Бавария 0:1

Гол: Шупо-Мотин (41)

Гол Шупо-Мотина:

Обзор первого тайма:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
13.04.2021 в 23:46
Чупа-чупсинг - зверь :)
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