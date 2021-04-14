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Головой с 40 метров: невероятный гол из чемпионата Северной Ирландии

Зарубежные
(1 голосов)

У этого парня каменная голова!

Головой с 40 метров: невероятный гол из чемпионата Северной Ирландии

Фото: belfasttelegraph.co.uk/ автор неизвестен

Новина українською

Даже просто добить мяч головой с 40 метров - подвиг. А забить гол, на бегу перебросив вратаря - чистой воды фантастика.

Тем не менее, форварду североирландского "Гленторана" Джею Донелли это удалось. На 6-й минуте встречи против "Колрейна" (2:2) он первым отреагировал на неудачный вынос от вратаря соперников и без раздумий пробил головой почти с центра поля. Комментаторы были в шоке.

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В статье: Гленторан (Ирландия) курьезы
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