Головой с 40 метров: невероятный гол из чемпионата Северной Ирландии

Даже просто добить мяч головой с 40 метров - подвиг. А забить гол, на бегу перебросив вратаря - чистой воды фантастика.

Тем не менее, форварду североирландского "Гленторана" Джею Донелли это удалось. На 6-й минуте встречи против "Колрейна" (2:2) он первым отреагировал на неудачный вынос от вратаря соперников и без раздумий пробил головой почти с центра поля. Комментаторы были в шоке.