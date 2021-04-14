Ливерпуль – Реал 0:0. Видеообзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
twitter.com/realmadrid
Ливерпуль в ответном матче 1/4 финала
Первый тайм красные провели довольно активно, создали пару хороших моментов, но забить так и не смогли.
Ливерпуль – Реал 0:0
Обзор первого тайма:
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