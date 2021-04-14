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Ливерпуль – Реал 0:0. Видеообзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Ливерпуль – Реал 0:0. Видеообзор матча (обновляется)

twitter.com/realmadrid

Новина українською

Ливерпуль в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на Энфилде пытался отыграться после поражения в Мадриде 1:3.

Первый тайм красные провели довольно активно, создали пару хороших моментов, но забить так и не смогли.

Ливерпуль – Реал 0:0

Обзор первого тайма:

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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