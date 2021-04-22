Руслан был лучшим, но рано заменен. Рома - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

В одном из центральных матчей 32-го тура Серии А бились "Рома" и "Аталанта". Темп матча со старта задавал украинец Руслан Малиновский. Он забил гол, по версиям различных аналитических ресурсов был одним из лучших в поединке. Несмотря на это, тренер "Аталанты" в начале второго тайма решил заменить Малиновского, после чего все у его команды пошло наперекосяк.

"Рома" отыгралась, "Аталанта" потеряла отличную возможность выйти на вторую позицию. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 32-го тура Серии А "Рома" - "Аталанта".

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта" 1:1

Голы: Кристанте 75 - Малиновский 26