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Руслан был лучшим, но рано заменен. Рома - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Зарубежные
(1 голосов)

Рома - Аталанта ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.04.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Руслан был лучшим, но рано заменен. Рома - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Рома / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В одном из центральных матчей 32-го тура Серии А бились "Рома" и "Аталанта". Темп матча со старта задавал украинец Руслан Малиновский. Он забил гол, по версиям различных аналитических ресурсов был одним из лучших в поединке. Несмотря на это, тренер "Аталанты" в начале второго тайма решил заменить Малиновского, после чего все у его команды пошло наперекосяк.

"Рома" отыгралась, "Аталанта" потеряла отличную возможность выйти на вторую позицию. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 32-го тура Серии А "Рома" - "Аталанта".

Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Аталанта" 1:1
Голы: Кристанте 75 - Малиновский 26

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рома (Рим)
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