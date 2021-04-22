Нарочно не придумаешь. Эпичный автогол Хетафе в матче с Барселоной - ВИДЕО
Дичайший привоз защитника и вратаря
В Испании в рамках 31-го тура чемпионата "
Каталонцы в первом тайме имеют неоспоримое преимущество и к 38-й минуте ведут в счете 3:1.
Данный ход событий поединка не является чем-то необычным, а вот на одном голе "Барсы" стоит остановиться отдельно. Вернее даже не "Барсы", а автоголе "Хетафе".
Так эпично не разобраться в ситуации – это нужно уметь. Впрочем, о том, как защитник Чакла и голкипер Сариа забили сами себе, смотрите в данном видео.
QUEL GOLAZO DE GETAFE #BarcaGetafe pic.twitter.com/aqbR1NpCRG— Feuille de Match (@Feuille2Match_) April 22, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УЕФА может исключить Ювентус и Реал из Лиги чемпионов
- "Бурбас, бл**ть, что-то ляпнул, а мы потом комментируем". Директор Александрии – про уход Шарана
- Город Харьков, время пришло. Взгляд со стороны на игру Металла
- УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Киев)
22.04.2021 в 23:52
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...