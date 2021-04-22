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Нарочно не придумаешь. Эпичный автогол Хетафе в матче с Барселоной - ВИДЕО

Зарубежные
(2 голосов)

Дичайший привоз защитника и вратаря

Нарочно не придумаешь. Эпичный автогол Хетафе в матче с Барселоной - ВИДЕО

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В Испании в рамках 31-го тура чемпионата "Барселона" принимает "Хетафе".

Каталонцы в первом тайме имеют неоспоримое преимущество и к 38-й минуте ведут в счете 3:1.

Данный ход событий поединка не является чем-то необычным, а вот на одном голе "Барсы" стоит остановиться отдельно. Вернее даже не "Барсы", а автоголе "Хетафе".

Так эпично не разобраться в ситуации – это нужно уметь. Впрочем, о том, как защитник Чакла и голкипер Сариа забили сами себе, смотрите в данном видео.

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В статье: Барселона "Хетафе"
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
22.04.2021 в 23:52
Ну на черговий ЛЯП Лангле.... Це треба так постійно потрапляти у халепу Гості відповіли не менш ефектно. По автоголам поки нічия. А так Мессі пішком 2:0 веде.
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