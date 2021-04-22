Нарочно не придумаешь. Эпичный автогол Хетафе в матче с Барселоной - ВИДЕО

В Испании в рамках 31-го тура чемпионата " Барселона " принимает "Хетафе".

Каталонцы в первом тайме имеют неоспоримое преимущество и к 38-й минуте ведут в счете 3:1.

Данный ход событий поединка не является чем-то необычным, а вот на одном голе "Барсы" стоит остановиться отдельно. Вернее даже не "Барсы", а автоголе "Хетафе".

Так эпично не разобраться в ситуации – это нужно уметь. Впрочем, о том, как защитник Чакла и голкипер Сариа забили сами себе, смотрите в данном видео.