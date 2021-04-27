Реал – Челси 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Реал в Мадриде принимал Челси.

Мадридцы начали матч не лучшим образом, пропустив уже на 14-й минуте от Пулишича , который избежал офсайда и технично разобрался с Куртуа.

Впрочем, Бензема двоольно быстро сравнял, мощным и красивым ударом с полуразворота.

Реал – Челси 1:1

Голы: Бензема (29) - Пулишич (14)

Гол Пулишича:

Гол Бензема:

Обзор первого тайма: