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Реал – Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Реал – Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Реал в Мадриде принимал Челси.

Мадридцы начали матч не лучшим образом, пропустив уже на 14-й минуте от Пулишича , который избежал офсайда и технично разобрался с Куртуа. Впрочем, Бензема двоольно быстро сравнял, мощным и красивым ударом с полуразворота.

Во втором тайме команды действовали более осторожно и голов не забивали. 1:1. Выяснение отношений переносится на ответный матч в Лондон.

Реал – Челси 1:1

Голы: Бензема (29) - Пулишич (14)

Гол Пулишича:

Гол Бензема:

Обзор матча:

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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