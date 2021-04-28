Реал – Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом полуфинальном матче
Мадридцы начали матч не лучшим образом, пропустив уже на 14-й минуте от Пулишича , который избежал офсайда и технично разобрался с Куртуа. Впрочем, Бензема двоольно быстро сравнял, мощным и красивым ударом с полуразворота.
Во втором тайме команды действовали более осторожно и голов не забивали. 1:1. Выяснение отношений переносится на ответный матч в Лондон.
Реал – Челси 1:1
Голы: Бензема (29) - Пулишич (14)
Гол Пулишича:
Гол Бензема:
Обзор матча:
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