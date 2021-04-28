  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. ПСЖ - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
В тренде

ПСЖ - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(5 голосов)

Видеообзор поединка

ПСЖ - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ в Париже принимал Манчестер Сити.

Парижане повели в счете уже на 15-й минуте, когда Маркиньос после навеса с углового красиво головой срезал мяч ворота.

ПСЖ - Манчестер Сити 1:0

Гол: Маркиньос (15)

Гол Маркиньоса:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маркиньос Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tartar (Львів)
28.04.2021 в 22:49
немає Зінченка в основі, немає результату.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...