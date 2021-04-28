ПСЖ - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ в Париже принимал Манчестер Сити.
Парижане повели в счете уже на 15-й минуте, когда Маркиньос после навеса с углового красиво головой срезал мяч ворота.
ПСЖ - Манчестер Сити 1:0
Гол: Маркиньос (15)
Гол Маркиньоса:
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tartar (Львів)
28.04.2021 в 22:49
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