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ПСЖ - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(6 голосов)

Видеообзор поединка

ПСЖ - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ в Париже принимал Манчестер Сити.

Парижане повели в счете уже на 15-й минуте, когда Маркиньос после навеса с углового красиво головой срезал мяч ворота.

А вот после перерыва Сити перевернул игру, и приложил к этому ногу и Александр Зинченко. Украинец вышел на замену на 61- минуте, и уже через пару минут отдал хоть и простенький, но результативный пас.

Ну а еще через 10 минут Марез со штрафного установил окончательный счет. 2:1 в пользу Сити и мечта ПСЖ о победе в ЛЧ снова под серьезной угрозой.

ПСЖ - Манчестер Сити 1:2

Голы: Маркиньос (15) - Де Брюйне (64), Марез (71)

Удаление: Гуйе (77)

Обзор матча:

Гол Маркиньоса:

Гол Де Брюйне:

Гол Мареза:

Удаление Гуйе:

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В статье: Маркиньос Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (5)
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Red_Cat (Салоники)
29.04.2021 в 00:36
парижским клоунам вообще не место в Лиге Чемпионов
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0
0
Leolion (Alicante)
28.04.2021 в 23:55
Талисман в деле
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+2
0
tartar (Львів)
28.04.2021 в 22:49
немає Зінченка в основі, немає результату.
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 23:25
Ща выйдет и сравняют :)
Ответить
+2
0
tartar (Львів)
28.04.2021 в 23:56
вийшов) віддав гольову - зрівняли і виграли)
+2
0


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