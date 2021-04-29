ПСЖ - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ в Париже принимал Манчестер Сити.
Парижане повели в счете уже на 15-й минуте, когда Маркиньос после навеса с углового красиво головой срезал мяч ворота.
А вот после перерыва Сити перевернул игру, и приложил к этому ногу и Александр Зинченко. Украинец вышел на замену на 61- минуте, и уже через пару минут отдал хоть и простенький, но результативный пас.
Ну а еще через 10 минут Марез со штрафного установил окончательный счет. 2:1 в пользу Сити и мечта ПСЖ о победе в ЛЧ снова под серьезной угрозой.
Голы: Маркиньос (15) - Де Брюйне (64), Марез (71)
Удаление: Гуйе (77)
Обзор матча:
Гол Маркиньоса:
Гол Де Брюйне:
Гол Мареза:
Удаление Гуйе:
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