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Манчестер Юнайтед – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
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Видеообзор поединка

Манчестер Юнайтед – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Манчестер Юнайтед принимал Рому.

Команды начали поединок активно – МЮ после хорошей многоходовки вышел вперед уже на 9-й минуте, однако римляне отыгрались уже на 15-й, реализовав пенальти после игры рукой Погба.

Манчестер Юнайтед – Рома 1:2

Голы: Бруну Фернандеш (9) – Пеллегрини (15, пен), Джеко (34)

Гол Бруну Фернандеша:

Гол Пеллегрини:

Гол Джеко:

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В статье: Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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