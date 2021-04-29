Манчестер Юнайтед – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом полуфинальном матче
Команды начали поединок активно – МЮ после хорошей многоходовки вышел вперед уже на 9-й минуте, однако римляне отыгрались уже на 15-й, реализовав пенальти после игры рукой Погба.
Манчестер Юнайтед – Рома 1:2
Голы: Бруну Фернандеш (9) – Пеллегрини (15, пен), Джеко (34)
Гол Бруну Фернандеша:
Гол Пеллегрини:
Гол Джеко:
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