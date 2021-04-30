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Манчестер Юнайтед – Рома 6:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Манчестер Юнайтед – Рома 6:2. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Манчестер Юнайтед принимал Рому.

Команды начали поединок активно и в первом тайме забили три гола на двоих, причем Рома забила на один больше.

Впрочем, после перерыва все резко изменилось. Юнайтед буквально вынес римлян, причем три вынужденные замены гостей при таком счете вряд ли могут считаться оправданием.

6:2. Прощальный аккорд Фонсеки?

Манчестер Юнайтед – Рома 6:2

Голы: Бруну Фернандеш (9, 71), Кавани (48, 64), Погба (75), Гринвуд (86) – Пеллегрини (15, пен), Джеко (34)

Обзор матча:

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В статье: Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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