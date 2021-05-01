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Выше облаков: форвард Аякса с пенальти выбил мяч за пределы стадиона

Зарубежные
(3 голосов)

Над точностью надо поработать

Выше облаков: форвард Аякса с пенальти выбил мяч за пределы стадиона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

Новина українською

Матч второй лиги чемпионата Нидерландов между дублем "Аякса" и "Алмере Сити" (0:1) прогремел в соцсетях благодаря курьезному пенальти от форварда столичной команды Брайана Бробби.

19-летний талант, который с лета будет выступать за "РБ Лейпциг", ударом с точки умудрился выбить мяч за пределы небольшого стадиончика, повеселив болельщиков не только в Алмере, но и по всему миру.

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В статье: Аякс (Амстердам) курьезы Брайан Бробби
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