Выше облаков: форвард Аякса с пенальти выбил мяч за пределы стадиона
Над точностью надо поработать
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
Матч второй лиги чемпионата Нидерландов между дублем "Аякса" и "Алмере Сити" (0:1) прогремел в соцсетях благодаря курьезному пенальти от форварда столичной команды Брайана Бробби.
19-летний талант, который с лета будет выступать за "РБ Лейпциг", ударом с точки умудрился выбить мяч за пределы небольшого стадиончика, повеселив болельщиков не только в Алмере, но и по всему миру.
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