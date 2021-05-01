Выше облаков: форвард Аякса с пенальти выбил мяч за пределы стадиона

Матч второй лиги чемпионата Нидерландов между дублем "Аякса" и "Алмере Сити" (0:1) прогремел в соцсетях благодаря курьезному пенальти от форварда столичной команды Брайана Бробби.

19-летний талант, который с лета будет выступать за "РБ Лейпциг", ударом с точки умудрился выбить мяч за пределы небольшого стадиончика, повеселив болельщиков не только в Алмере, но и по всему миру.