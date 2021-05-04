Манчестер Сити – ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Manchester City
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал ПСЖ.
После поражения дома 1:2 парижане начали ответный матч активно, однако пропустили гол уже на 11-й минуте после быстрой атаки, которую разогнал Александр Зинченко.
После перерыва ситуация повторилась. Париж снова активно начал тайм, а Сити снова провел убийственную контратаку, и снова ее завершил Марез.
Манчестер Сити – ПСЖ 2:0
Гол: Марез (11, 63)
Удаление: Ди Мария (69)
Гол Мареза:
Обзор первого тайма:
Второй гол Мареза:
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