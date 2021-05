Манчестер Сити – ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал ПСЖ.

После поражения дома 1:2 парижане начали ответный матч активно, однако пропустили гол уже на 11-й минуте после быстрой атаки, которую разогнал Александр Зинченко.

После перерыва ситуация повторилась. Париж снова активно начал тайм, а Сити снова провел убийственную контратаку, и снова ее завершил Марез.

Манчестер Сити – ПСЖ 2:0

Гол: Марез (11, 63)

Удаление: Ди Мария (69)

Обзор матча:

Гол Мареза:

Второй гол Мареза:

Удаление Ди Марии:

Желтая Зинченко:

Zinchenko standing up for his teammate ???????? pic.twitter.com/un38rpoWJD