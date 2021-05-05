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Манчестер Сити – ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Манчестер Сити – ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча

Manchester City

Новина українською

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал ПСЖ.

После поражения дома 1:2 парижане начали ответный матч активно, однако пропустили гол уже на 11-й минуте после быстрой атаки, которую разогнал Александр Зинченко.

После перерыва ситуация повторилась. Париж снова активно начал тайм, а Сити снова провел убийственную контратаку, и снова ее завершил Марез.

Манчестер Сити – ПСЖ 2:0

Гол: Марез (11, 63)

Удаление: Ди Мария (69)

Обзор матча:

Гол Мареза:

Второй гол Мареза:

Удаление Ди Марии:

Желтая Зинченко:

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В статье: Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
04.05.2021 в 23:46
Фернандиньо как был гнилым провокатором, так и остался.
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