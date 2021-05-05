Челси – Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Челси принимал Реал.

После ничьей в Мадриде (1:1) Челси в ответном матче вышел вперед в первом тайме, после того как Вернер первым оказался на добивании после удара Хаверца.

Челси – Реал 1:0

Гол: Вернер (28)

Обзор первого тайма: