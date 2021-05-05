Челси – Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В ответном полуфинальном матче
После ничьей в Мадриде (1:1) Челси в ответном матче вышел вперед в первом тайме, после того как Вернер первым оказался на добивании после удара Хаверца.
Челси – Реал 1:0
Гол: Вернер (28)
Обзор первого тайма:
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