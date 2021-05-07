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Рома – Манчестер Юнайтед 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Рома – Манчестер Юнайтед 3:2. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы Рома принимала Манчестер Юнайтед.

После поражения 2:6 в Манчестере Рома активно начала матч, однако свои моменты не реализовала, в то время как Кавани свой гол под конец первого тайма забил.

После перерыва команды устроили перестрелку, из которой победителем вышла команда Фонсеки, однако несмотря на поражение, в финал вышел Юнайтед.

Рома – Манчестер Юнайтед 3:2

Голы: Джеко (57), Кристанте (60), Залевски (83) - Кавани (39, 68)

Обзор матча:

Гол Кавани:

Гол Джеко:

Гол Кристанте:

Второй гол Кавани:

Гол Залевски:

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В статье: Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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