Рома – Манчестер Юнайтед 3:2. Видео голов и обзор матча

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы Рома принимала Манчестер Юнайтед.

После поражения 2:6 в Манчестере Рома активно начала матч, однако свои моменты не реализовала, в то время как Кавани свой гол под конец первого тайма забил.

После перерыва команды устроили перестрелку, из которой победителем вышла команда Фонсеки, однако несмотря на поражение, в финал вышел Юнайтед.

Рома – Манчестер Юнайтед 3:2

Голы: Джеко (57), Кристанте (60), Залевски (83) - Кавани (39, 68)

Обзор матча:

Гол Кавани:

Гол Джеко:

Гол Кристанте:

Второй гол Кавани:

Гол Залевски: