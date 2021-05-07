Рома – Манчестер Юнайтед 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В ответном полуфинальном матче
После поражения 2:6 в Манчестере Рома активно начала матч, однако свои моменты не реализовала, в то время как Кавани свой гол под конец первого тайма забил.
После перерыва команды устроили перестрелку, из которой победителем вышла команда Фонсеки, однако несмотря на поражение, в финал вышел Юнайтед.
Рома – Манчестер Юнайтед 3:2
Голы: Джеко (57), Кристанте (60), Залевски (83) - Кавани (39, 68)
Обзор матча:
Гол Кавани:
Гол Джеко:
Гол Кристанте:
Второй гол Кавани:
Гол Залевски:
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