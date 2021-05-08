Лучший гол сезона? Форвард Уэски отличился ударом от боковой линии
Рафа Мир - просто зверь
Фото: twitter.com/SDHuescaEN/ автор неизвестен
Матч "Уэски" и "Кадиса" был настолько рядовым и скучным, что его завтра и не вспомнят. А вот гол Рафы Мира наверняка будут смаковать еще очень долго.
Арендованный у "Вулвз" португалец в целом проводит неплохой сезон и уже забил 13 голов, но то, что он сотворил на поле "Кадиса" - это совсем другое. Так приложиться по мячу почти от боковой линии в 30 метрах от ворот - настоящее волшебство. Этот гол точно будет претендовать на звание лучшего мяча сезона в Примере.
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football_soccer (Украина)
08.05.2021 в 23:21
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