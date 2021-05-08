Лучший гол сезона? Форвард Уэски перекинул вратаря с 30 метров

Матч "Уэски" и "Кадиса" был настолько рядовым и скучным, что его завтра и не вспомнят. А вот гол Рафы Мира наверняка будут смаковать еще очень долго.

Арендованный у "Вулвз" португалец в целом проводит неплохой сезон и уже забил 13 голов, но то, что он сотворил на поле "Кадиса" - настоящее волшебство. Этот гол точно будет претендовать на звание лучшего мяча сезона в Примере.