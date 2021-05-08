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Лучший гол сезона? Форвард Уэски перекинул вратаря с 30 метров

Зарубежные
(1 голосов)

Рафа Мир - просто зверь

Лучший гол сезона? Форвард Уэски перекинул вратаря с 30 метров

Фото: twitter.com/SDHuescaEN/ автор неизвестен

Новина українською

Матч "Уэски" и "Кадиса" был настолько рядовым и скучным, что его завтра и не вспомнят. А вот гол Рафы Мира наверняка будут смаковать еще очень долго.

Арендованный у "Вулвз" португалец в целом проводит неплохой сезон и уже забил 13 голов, но то, что он сотворил на поле "Кадиса" - настоящее волшебство. Этот гол точно будет претендовать на звание лучшего мяча сезона в Примере.

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В статье: Кадис Рафа Мир Уэска
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
08.05.2021 в 23:21
Удар хороший но.. не стыдно вообще? Что за откровенный кликбейт? Удар от боковой линии? Серьезно? А где находится боковая линия? На видео метрах в 10 , минимум, от места удара.. Кликбейтище
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