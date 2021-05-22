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Сломал систему: в Бразилии вратарь побежал на игрока, пробивавшего пенальти

Зарубежные
(1 голосов)

А судья не остановил игру!

Сломал систему: в Бразилии вратарь побежал на игрока, пробивавшего пенальти

Скрин: youtube.com

Новина українською

Комичный случай из бразильской глубинки. В матче чемпионата штата Мату-Гросу-ду-Сул голкипер клуба "Коммерсиаль" во время пробития пенальти не остался на линии ворот, а совершил забег к 11-метровой отметке!

Форвард "Коста-Рики" хладнокровно обвел странноватого стража ворот и забил гол, а арбитр без сомнений его засчитал, даром что налицо явное и грубое нарушение. Видно, сборник футбольных правил до Мату-Гросу-ду-Сул пока не доехал.

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В статье: курьезы чемпионат Бразилии
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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
22.05.2021 в 15:32
Странный заголовок.. Нападения что-то я не увидел. Просто смешной вратарь.
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