Сломал систему: в Бразилии вратарь побежал на игрока, пробивавшего пенальти
А судья не остановил игру!
Скрин: youtube.com
Комичный случай из бразильской глубинки. В матче чемпионата штата Мату-Гросу-ду-Сул голкипер клуба "Коммерсиаль" во время пробития пенальти не остался на линии ворот, а совершил забег к 11-метровой отметке!
Форвард "Коста-Рики" хладнокровно обвел странноватого стража ворот и забил гол, а арбитр без сомнений его засчитал, даром что налицо явное и грубое нарушение. Видно, сборник футбольных правил до Мату-Гросу-ду-Сул пока не доехал.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Карпаты Львов будут расформированы из-за долгов
- FAVBET: Украина четвертый фаворит на победу в Евровидении
- Директор Динамо Брест: Мы ничего не должны Хачериди
- Месть за финал. Челси - Лестер 2:1. Видео голов и обзор матча
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
22.05.2021 в 15:32
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...