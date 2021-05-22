Сломал систему: в Бразилии вратарь побежал на игрока, пробивавшего пенальти

Комичный случай из бразильской глубинки. В матче чемпионата штата Мату-Гросу-ду-Сул голкипер клуба "Коммерсиаль" во время пробития пенальти не остался на линии ворот, а совершил забег к 11-метровой отметке!

Форвард "Коста-Рики" хладнокровно обвел странноватого стража ворот и забил гол, а арбитр без сомнений его засчитал, даром что налицо явное и грубое нарушение. Видно, сборник футбольных правил до Мату-Гросу-ду-Сул пока не доехал.