Чемпионский характер. Вальядолид - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
Победа на вес золота
Фото: twitter.com/Atleti/ автор неизвестен
В этом матче одна команда билась за чемпионство, а другая - за выживание, и поначалу казалось, что "Вальядолид" выиграл битву нервов. В первом тайме "Атлетико" не был похож сам на себя, пропустил гол и почти ничего не создал впереди.
Пахло катастрофой, но блестящий сольный проход с ударом от Корреа вернул мадридцев в игру, а решающий, золотой гол, конечно, забил Луис Суарес. Год назад в "Барсе" посчитали, что он стар и бесполезен. Уругваец не спорил и просто показал, что это не так.
"Вальядолид" - "Атлетико" - 1:2
Голы: Плано, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67
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