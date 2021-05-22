Чемпионский характер. Вальядолид - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

В этом матче одна команда билась за чемпионство, а другая - за выживание, и поначалу казалось, что "Вальядолид" выиграл битву нервов. В первом тайме "Атлетико" не был похож сам на себя, пропустил гол и почти ничего не создал впереди.

Пахло катастрофой, но блестящий сольный проход с ударом от Корреа вернул мадридцев в игру, а решающий, золотой гол, конечно, забил Луис Суарес. Год назад в "Барсе" посчитали, что он стар и бесполезен. Уругваец не спорил и просто показал, что это не так.

"Вальядолид" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Плано, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67