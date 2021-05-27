Сборная Нидерландов сняла фильм о составе команды на Евро-2020 - ВИДЕО
Вот что значит творческий подход к делу
onsoranje.nl
Вчера сборная Нидерландов
Всего в списке Франка де Бура 26 игроков.
При этом KNVB подошел к оглашению состава настолько креативно, что даже снял по этому поводу ролик.
Да что там, ролик, почти фильм, в чем вы можете убедиться сами.
Напомним, что сборной Голландии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
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