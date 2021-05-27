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Сборная Нидерландов сняла фильм о составе команды на Евро-2020 - ВИДЕО

Зарубежные
(1 голосов)

Вот что значит творческий подход к делу

Сборная Нидерландов сняла фильм о составе команды на Евро-2020 - ВИДЕО

onsoranje.nl

Новина українською

Вчера сборная Нидерландов объявила окончательный состав на Евро-2020.

Всего в списке Франка де Бура 26 игроков.

При этом KNVB подошел к оглашению состава настолько креативно, что даже снял по этому поводу ролик.

Да что там, ролик, почти фильм, в чем вы можете убедиться сами.

Напомним, что сборной Голландии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

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В статье: Нидерланды
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