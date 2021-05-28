На этот раз - без Нуриева. Турция - Азербайджан 2:1. Обзор матча и видео голов

Вчера, 27-го мая, состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Азербайджана. Турки готовятся к чемпионату Европы и испытали ближайший резерв. Среди знаменитых персон можно отметить присутствие в стартовом составе Мериха Демиреля ("Ювентус"), Каана Айхана ("Сассуоло"), Чаглара Сьоюнджю ("Лестер"). В заявке Азербайджана не было "украинца" Анатолия Нуриева. Игрок "Миная", как известно, уже дебютировал за сборную и даже успел адаптироваться к новым для себя условиям, но эту игру пропускал из-за травмы.

В итоге, турки победили 2:1. Как это было, смотрите в видеообзоре матча сборных Турции и Азербайджана

Турция – Азербайджан 2:1

Голы: Дервишоглу 34, Айхан 44 – Махмудов 28