На этот раз - без Нуриева. Турция - Азербайджан 2:1. Обзор матча и видео голов
Турция - Азербайджан ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.05.2021 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 27-го мая, состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Азербайджана. Турки готовятся к чемпионату Европы и испытали ближайший резерв. Среди знаменитых персон можно отметить присутствие в стартовом составе Мериха Демиреля ("Ювентус"), Каана Айхана ("Сассуоло"), Чаглара Сьоюнджю ("Лестер"). В заявке Азербайджана не было "украинца" Анатолия Нуриева. Игрок "Миная", как известно, уже дебютировал за сборную и даже успел адаптироваться к новым для себя условиям, но эту игру пропускал из-за травмы.
В итоге, турки победили 2:1. Как это было, смотрите в видеообзоре матча сборных Турции и Азербайджана
Турция – Азербайджан 2:1
Голы: Дервишоглу 34, Айхан 44 – Махмудов 28
Популярное сейчас
- Канадский клуб сделал предложение Шахтеру по Алану Патрику - СМИ
- УЕФА хочет, чтобы плей-офф Лиги чемпионов состоял из одного матча, а не двух
- Второй пошел. Черноморец вышел в УПЛ
- Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020