ТМ. Северная Македония - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Сборная Северной Македонии, которая является соперником Украины по группе Евро-2020 в рамках подготовки к турниру провела спарринг со Словенией.
Поединок хоть и носил товарищеский характер, но смотрелся довольно живо и закончился вничью 1:1.
О том, как играл наш соперник по Евро, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Эльмас 55 - Чрнигой 90+7
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