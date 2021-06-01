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ТМ. Северная Македония - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

ТМ. Северная Македония - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Сборная Северной Македонии, которая является соперником Украины по группе Евро-2020 в рамках подготовки к турниру провела спарринг со Словенией.

Поединок хоть и носил товарищеский характер, но смотрелся довольно живо и закончился вничью 1:1.

О том, как играл наш соперник по Евро, смотрите в данном видеообзоре.

Северная Македония - Словения 1:1

Голы: Эльмас 55 - Чрнигой 90+7

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В статье: Словения Северная Македония
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