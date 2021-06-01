ТМ. Северная Македония - Словения 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Северной Македонии, которая является соперником Украины по группе Евро-2020 в рамках подготовки к турниру провела спарринг со Словенией.

Поединок хоть и носил товарищеский характер, но смотрелся довольно живо и закончился вничью 1:1.

О том, как играл наш соперник по Евро, смотрите в данном видеообзоре.

Северная Македония - Словения 1:1

Голы: Эльмас 55 - Чрнигой 90+7