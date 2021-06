Два Шахтеру, один от Шахтера. УЕФА показал 10-ку лучших голов ЛЧ сезона - ВИДЕО

УЕФА в итогах сезона объявил имена авторов десяти лучших голов розыгрыша Лиги чемпионов .

Попал в топ-10 и гол полузащитника Шахтера Манора Соломона в ворота Реала (3:2)..

Также авторами самых лучших голов в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне признаны: Мехди Тареми (Порту), Алассан Плеа (Боруссия Менхенгладбах), Карим Бензема, Лука Модрич (оба — Реал), Лионель Месси (Барселона), Оливье Жиру (Челси), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — ПСЖ) и Анхелиньо (Лейпциг)

