Два Шахтеру, один от Шахтера. УЕФА показал 10-ку лучших голов ЛЧ сезона - ВИДЕО
У горняков в топ вошел гол Соломона Реалу
УЕФА в итогах сезона объявил имена авторов десяти лучших голов розыгрыша
Попал в топ-10 и гол полузащитника Шахтера Манора Соломона в ворота Реала (3:2)..
Также авторами самых лучших голов в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне признаны: Мехди Тареми (Порту), Алассан Плеа (Боруссия Менхенгладбах), Карим Бензема, Лука Модрич (оба — Реал), Лионель Месси (Барселона), Оливье Жиру (Челси), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — ПСЖ) и Анхелиньо (Лейпциг)
⚽️???? Goal of the Tournament! ????⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2021
Watch the top 10 & pick your winner! ????#UCLGOTT | @nissansports | #UCL
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