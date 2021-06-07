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Идеальный автогол по-бразильски: сопернику даже не пришлось атаковать

Зарубежные
(1 голосов)

И стоило ради такого выходить на поле?

Идеальный автогол по-бразильски: сопернику даже не пришлось атаковать

Фото: globo.com/ автор неизвестен

Новина українською

В матче юношеского первенства Бразилии команда "Америка" решила не дожидаться атак более мощного "Крузейро" и сделала все сама. Всего три паса назад - и мяч в сетке!

Игра, к слову, завершилась со счетом 6:0 в пользу "Крузейро", но остальные голы "Лисы" хотя бы забили своими силами, а тут вообще цирк, смахивавший на игру "на контору".

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В статье: Крузейро (Белу-Оризонти) курьезы чемпионат Бразилии
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