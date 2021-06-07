Идеальный автогол по-бразильски: сопернику даже не пришлось атаковать
И стоило ради такого выходить на поле?
Фото: globo.com/ автор неизвестен
В матче юношеского первенства Бразилии команда "Америка" решила не дожидаться атак более мощного "Крузейро" и сделала все сама. Всего три паса назад - и мяч в сетке!
Игра, к слову, завершилась со счетом 6:0 в пользу "Крузейро", но остальные голы "Лисы" хотя бы забили своими силами, а тут вообще цирк, смахивавший на игру "на контору".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Кипр. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне
- Пример для Украины. Нидерланды - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...