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Худший штрафной в карьере? Дикий промах Роналду матче с Израилем

Зарубежные
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А раньше его исполнение даже копировали!

Худший штрафной в карьере? Дикий промах Роналду матче с Израилем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Вчера в товарищеском матче против Израиля Криштиану Роналду забил один из мячей Португалии, а вот за исполнение штрафного лучше бы не брался вовсе. Смотрите сами.

У 36-летнего бомбардира последнее время большие проблемы со штрафными. В составе "Ювентуса" он реализовал лишь 1 из 71 попыток, послав аж 48 мячей в стенку.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия курьезы
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