Худший штрафной в карьере? Дикий промах Роналду матче с Израилем
А раньше его исполнение даже копировали!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Вчера в товарищеском матче против Израиля Криштиану Роналду забил один из мячей Португалии, а вот за исполнение штрафного лучше бы не брался вовсе. Смотрите сами.
У 36-летнего бомбардира последнее время большие проблемы со штрафными. В составе "Ювентуса" он реализовал лишь 1 из 71 попыток, послав аж 48 мячей в стенку.
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