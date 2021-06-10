Худший штрафной в карьере? Дикий промах Роналду матче с Израилем

Вчера в товарищеском матче против Израиля Криштиану Роналду забил один из мячей Португалии, а вот за исполнение штрафного лучше бы не брался вовсе. Смотрите сами.

У 36-летнего бомбардира последнее время большие проблемы со штрафными. В составе "Ювентуса" он реализовал лишь 1 из 71 попыток, послав аж 48 мячей в стенку.