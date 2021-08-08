Моуриньо в шоке: шедевр Фекира в диком спарринге с Ромой

Атакующий хавбек "Бетиса" Набиль Фекир забил гениальный мяч в ворота "Ромы" во вчерашнем спарринге. Француз попал в дальнюю девятку с очень острого угла.

Интересно, что тренер римлян Жозе Моуриньо к тому времени уже был удален - он слишком бурно возмущался двумя красными карточками своих подопечных. Впрочем, гол Фекира он все же увидел и заценил, хоть и с трибун.

Спарринг закончился победой "Бетиса" с разгромным счетом 5:2.