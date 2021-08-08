Моуриньо в шоке: шедевр Фекира в диком спарринге с Ромой
Лидеру "Бетиса" удался нереально крученый удар
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
Атакующий хавбек "Бетиса" Набиль Фекир забил гениальный мяч в ворота "Ромы" во вчерашнем спарринге. Француз попал в дальнюю девятку с очень острого угла.
Интересно, что тренер римлян Жозе Моуриньо к тому времени уже был удален - он слишком бурно возмущался двумя красными карточками своих подопечных. Впрочем, гол Фекира он все же увидел и заценил, хоть и с трибун.
Спарринг закончился победой "Бетиса" с разгромным счетом 5:2.
— Real Betis Balompié (@RealBetis) August 8, 2021
Pasen y pónganse cómodos. Con todos ustedes... ¡el show de @NabilFekir!#GanasDeBetis pic.twitter.com/y1v7u7qjvL
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