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Моуриньо в шоке: шедевр Фекира в диком спарринге с Ромой

Зарубежные
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Лидеру "Бетиса" удался нереально крученый удар

Моуриньо в шоке: шедевр Фекира в диком спарринге с Ромой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Новина українською

Атакующий хавбек "Бетиса" Набиль Фекир забил гениальный мяч в ворота "Ромы" во вчерашнем спарринге. Француз попал в дальнюю девятку с очень острого угла.

Интересно, что тренер римлян Жозе Моуриньо к тому времени уже был удален - он слишком бурно возмущался двумя красными карточками своих подопечных. Впрочем, гол Фекира он все же увидел и заценил, хоть и с трибун.

Спарринг закончился победой "Бетиса" с разгромным счетом 5:2.

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В статье: Рома (Рим) Бетис (Севилья) Набиль Фекир
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