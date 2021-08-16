Брейтуэйт в роли Месси. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Видео голов и обзор матча
Первая победа каталонцев без Лео
Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен
Все когда-то заканчивается, вот и эпоха Месси на "Камп Ноу" тоже подошла к концу. Команда Рональда Кумана показала, что не собирается опускать руки из-за этого и уверенно победила "Сосьедад".
Да, в концовке у "Барсы" возникли неожиданные проблемы, но они и их тоже решили. Гризманн стал лучшим по отборам (6), Депай поучаствовал в двух голевых атаках, а героем встречи неожиданно стал Мартин Брейтуэйт - он закончил матч с дублем и ассистом!
"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 4:2
Голы: Пике, 19, Брейтуэйт, 45+2, 59, Серхи Роберто, 90+1 - Лобете, 82, Оярсабаль, 85
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