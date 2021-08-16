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Брейтуэйт в роли Месси. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Первая победа каталонцев без Лео

Брейтуэйт в роли Месси. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Видео голов и обзор матча

Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен

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Все когда-то заканчивается, вот и эпоха Месси на "Камп Ноу" тоже подошла к концу. Команда Рональда Кумана показала, что не собирается опускать руки из-за этого и уверенно победила "Сосьедад".

Да, в концовке у "Барсы" возникли неожиданные проблемы, но они и их тоже решили. Гризманн стал лучшим по отборам (6), Депай поучаствовал в двух голевых атаках, а героем встречи неожиданно стал Мартин Брейтуэйт - он закончил матч с дублем и ассистом!

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 4:2

Голы: Пике, 19, Брейтуэйт, 45+2, 59, Серхи Роберто, 90+1 - Лобете, 82, Оярсабаль, 85

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Мартин Брайтвайт
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