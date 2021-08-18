Победа Шахтера, геройство Вернидуба, страдания Лейпцига. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника

Во вторник, 17 августа, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов было сыграно три поединка.

Шахтер на выезде минимально обыграл Монако, Шериф Вернидуба со счетом 3:0 сенсационно прибил Динамо (Загреб), ну а РБ Лейпциг не без труда одолел датский Брондбю.

Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.