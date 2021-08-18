Победа Шахтера, геройство Вернидуба, страдания Зальцбурга. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника
Все голы матчей ЛЧ вторника
shakhtar.com
Во вторник, 17 августа, в рамках плей-офф квалификации
Шахтер на выезде минимально обыграл Монако, Шериф Вернидуба со счетом 3:0 сенсационно прибил Динамо (Загреб), ну а РБ Зальцбург не без труда одолел датский Брондбю.
Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.
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