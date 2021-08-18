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Победа Шахтера, геройство Вернидуба, страдания Зальцбурга. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника

Зарубежные
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Все голы матчей ЛЧ вторника

Победа Шахтера, геройство Вернидуба, страдания Зальцбурга. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника

shakhtar.com

Новина українською

Во вторник, 17 августа, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов было сыграно три поединка.

Шахтер на выезде минимально обыграл Монако, Шериф Вернидуба со счетом 3:0 сенсационно прибил Динамо (Загреб), ну а РБ Зальцбург не без труда одолел датский Брондбю.

Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.

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В статье: Лига чемпионов
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