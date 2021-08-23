Экс-вратарь Реала привез. Атлетико - Эльче 1:0. Видео гола и обзор матча
Анхель Корреа снова забил
Фото: twitter.com/LaLiga/ автор неизвестен
"Атлетико" не позволил скромному сопернику создать ни единого момента, да и сам атаковал нехотя. Тем не менее, и в таком стерильном футболе фаворит нашел свои моменты.
Хименес, Карраско и Суарес шансы не реализовали, а вот Анхель Корреа был точен во втором туре кряду. На сей раз аргентинцу сильно помог экс-вратарь "Реала" Кико Касилья, который на выходе махнул ногой мимо мяча.
"Атлетико" - "Эльче" - 1:0
Гол: Корреа, 39
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