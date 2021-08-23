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Экс-вратарь Реала привез. Атлетико - Эльче 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
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Анхель Корреа снова забил

Экс-вратарь Реала привез. Атлетико - Эльче 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: twitter.com/LaLiga/ автор неизвестен

Новина українською

"Атлетико" не позволил скромному сопернику создать ни единого момента, да и сам атаковал нехотя. Тем не менее, и в таком стерильном футболе фаворит нашел свои моменты.

Хименес, Карраско и Суарес шансы не реализовали, а вот Анхель Корреа был точен во втором туре кряду. На сей раз аргентинцу сильно помог экс-вратарь "Реала" Кико Касилья, который на выходе махнул ногой мимо мяча.

"Атлетико" - "Эльче" - 1:0

Гол: Корреа, 39

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эльче
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