Яремчук в группе, Ференцварош вылетает. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника

Во вторник, 24 августа, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов было сыграно три поединка.

Мальме, хоть и проиграл Лудогорцу 1:2, но прошел в группу. Бенфика на выезде выстрадала победную ничью с ПСВ (0:0), а Ференцварош без Реброва не смог преодолеть Янг Бойз.

Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.