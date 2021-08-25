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Яремчук в группе, Ференцварош вылетает. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника

Зарубежные
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Все голы матчей ЛЧ вторника

Яремчук в группе, Ференцварош вылетает. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника

uefa.com

Новина українською

Во вторник, 24 августа, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов было сыграно три поединка.

Мальме, хоть и проиграл Лудогорцу 1:2, но прошел в группу. Бенфика на выезде выстрадала победную ничью с ПСВ (0:0), а Ференцварош без Реброва не смог преодолеть Янг Бойз.

Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.

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В статье: Мальме Бенфика (Лиссабон) Янг Бойз (Берн) ПСВ (Эйндховен) Лудогорец (Разград) Ференцварош (Будапешт)
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