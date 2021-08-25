Яремчук в группе, Ференцварош вылетает. ВИДЕО всех голов матчей ЛЧ вторника
Все голы матчей ЛЧ вторника
uefa.com
Во вторник, 24 августа, в рамках плей-офф квалификации
Мальме, хоть и проиграл Лудогорцу 1:2, но прошел в группу. Бенфика на выезде выстрадала победную ничью с ПСВ (0:0), а Ференцварош без Реброва не смог преодолеть Янг Бойз.
Вашему вниманию все голы вчерашних поединков в одной нарезке.
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