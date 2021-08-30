Дебютировал Месси, а затащил Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Исторический день для Лиги 1
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
В 4-м туре чемпионата Франции в составе "ПСЖ" наконец-то дебютировал Лионель Месси, но на результат выход шестикратного обладателя Золотого мяча не повлиял. Он появился на поле во втором тайме, когда дело было сделано.
За парижан оба мяча забил Килиан Мбаппе, который, по слухам, рвется в "Реал". "Реймс", к его чести, упорно сопротивлялся и однажды даже забил, но гол отменили из-за микроскопического офсайда. Жаль, могла бы получиться интрига.
4-й тур. Реймс. "Огюст Делоне"
"Реймс" - "ПСЖ" - 0:2
Голы: Мбаппе, 16, 63
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