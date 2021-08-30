  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Дебютировал Месси, а затащил Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Дебютировал Месси, а затащил Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Исторический день для Лиги 1

Дебютировал Месси, а затащил Мбаппе. Реймс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Новина українською

В 4-м туре чемпионата Франции в составе "ПСЖ" наконец-то дебютировал Лионель Месси, но на результат выход шестикратного обладателя Золотого мяча не повлиял. Он появился на поле во втором тайме, когда дело было сделано.

За парижан оба мяча забил Килиан Мбаппе, который, по слухам, рвется в "Реал". "Реймс", к его чести, упорно сопротивлялся и однажды даже забил, но гол отменили из-за микроскопического офсайда. Жаль, могла бы получиться интрига.

4-й тур. Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Мбаппе, 16, 63

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Реймс Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...