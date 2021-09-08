Танзания заработала самый быстрый в истории пенальти. На все ушло 4 секунды
Ох уж эти африканцы!
Фото: twitter.com/sportbible/ автор неизвестен
Матч отбора на ЧМ-2022 между Танзанией и Мадагаскаром несомненно вошел в историю. Вы можете представить пенальти на 5-й секунде матча?
А тут случилось именно так. Хозяева разыграли мяч с центра поля, запустили лонгбол, а когда мяч приземлился на ногу Мбвана Саматта, того снес вратарь островитян Мелвин Адриен. Пенальти!
По информации многочисленных статистических порталов, это самый быстрый 11-метровый в матче под эгидой ФИФА, а может и вообще в истории футбола.
Вердикт судьи, к слову, Танзания преобразовала в гол, да и вообще победила - 3:2.
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