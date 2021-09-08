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Танзания заработала самый быстрый в истории пенальти. На все ушло 4 секунды

Зарубежные
Обновлено
(1 голосов)

Ох уж эти африканцы!

Танзания заработала самый быстрый в истории пенальти. На все ушло 4 секунды

Фото: twitter.com/sportbible/ автор неизвестен

Новина українською

Матч отбора на ЧМ-2022 между Танзанией и Мадагаскаром несомненно вошел в историю. Вы можете представить пенальти на 5-й секунде матча?

А тут случилось именно так. Хозяева разыграли мяч с центра поля, запустили лонгбол, а когда мяч приземлился на ногу Мбвана Саматта, того снес вратарь островитян Мелвин Адриен. Пенальти!

По информации многочисленных статистических порталов, это самый быстрый 11-метровый в матче под эгидой ФИФА, а может и вообще в истории футбола.

Вердикт судьи, к слову, Танзания преобразовала в гол, да и вообще победила - 3:2.

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В статье: курьезы рекорды Танзания Мадагаскар
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 16:43
Защитник, скоро будет свободный агент, на заметку для Динамо!
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Acsakal (Kharkov)
08.09.2021 в 16:26
По-перше, це була не четверта, а п'ята секунда, тобто приблизно 4.75 с від початку гри (за моїм хронометражем). По-друге, якого розміру в них поле? Бо якби воно було максимальної довжини для міжнародних ігор (110 м), то щоби пробігти від центральної лінії до лінії штрафної 39 м (16 м від лінії воріт; 55 - 16 = 39 м) менш, ніж за 4 с, футболіст мав би наблизитися до швидкості Усейна Болта. А той танзанієць біг не так щоб на світовий рекорд. Як на мене - навіть не на максимальній своїй швидкості. Тож я би перевірив розміри поля в Дар ес Саламі. А раптом воно довжиною менше 100 м? Тоді і результат гри, і рекорд доведеться скасувати.
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okolegko (Київ)
08.09.2021 в 17:03
У них на континенті не будемо казати якого кольору, а то ще навічно забанять, взагалі все загадково
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Bush_Dima (Чернігів)
08.09.2021 в 17:09
Для міжнародних змагань мінімум 100 м.
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Запорізьке Торпедо (zp)
08.09.2021 в 15:38
воротник поставил на пеналь на 1 минуте походу)
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