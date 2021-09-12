Кресло под Ковачем зашаталось. Монако - Марсель 0:2. Видео голов и обзор матча
Монегаски, кажется, поплыли
Фото: twitter.com/OM_Officiel/ автор неизвестен
"Монако" вчистую проиграл "Марселю" на своем поле, и это его пятая осечка в шести последних матчах. По сути, в футбол играла лишь гостевая команда - у хозяев за 90 минут не было ни единого (!) удара в створ ворот при том, что защита - явно не сильнейший компонент в игре команды Хорхе Сампаоли.
Героем встречи стал воспитанник "Марселя" Бамба Дьенг, забивший оба гола провансальцев. А мог замахнуться и на покер - также у него два попадания в каркас ворот!
5-й тур. Фонвьей. "Стадион Луи ІІ"
"Монако" - "Марсель" - 0:2
Голы: Дьенг, 37, 60
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