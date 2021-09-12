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Кресло под Ковачем зашаталось. Монако - Марсель 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Монегаски, кажется, поплыли

Кресло под Ковачем зашаталось. Монако - Марсель 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/OM_Officiel/ автор неизвестен

Новина українською

"Монако" вчистую проиграл "Марселю" на своем поле, и это его пятая осечка в шести последних матчах. По сути, в футбол играла лишь гостевая команда - у хозяев за 90 минут не было ни единого (!) удара в створ ворот при том, что защита - явно не сильнейший компонент в игре команды Хорхе Сампаоли.

Героем встречи стал воспитанник "Марселя" Бамба Дьенг, забивший оба гола провансальцев. А мог замахнуться и на покер - также у него два попадания в каркас ворот!

5-й тур. Фонвьей. "Стадион Луи ІІ"

"Монако" - "Марсель" - 0:2

Голы: Дьенг, 37, 60

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В статье: Марсель Монако
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