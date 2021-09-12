  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Пяточных дел мастер. Форвард Мальме забил один из самых эффектных голов сезона
В тренде

Пяточных дел мастер. Форвард Мальме забил один из самых эффектных голов сезона

Зарубежные
(1 голосов)

Шедевр из Скандинавии

Пяточных дел мастер. Форвард Мальме забил один из самых эффектных голов сезона

Фото: mff.se/ автор неизвестен

Новина українською

"Мальме" упустил победу над "Норрчепингом" в рамках 18-го тура чемпионата Швеции (1:1), но не из-за этого матч облетел сегодня европейские СМИ.

Все дело в голе, который забил форвард "Мальме" Ади Налич. Гигант с ростом 195 см просто невероятно поймал на ногу непростой мяч - у вратаря не было шансов! Кажется, еще эффектнее пяткой в этом сезоне пока не забивали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мальме Ади Налич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
12.09.2021 в 20:05
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...