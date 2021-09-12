Пяточных дел мастер. Форвард Мальме забил один из самых эффектных голов сезона
Шедевр из Скандинавии
Фото: mff.se/ автор неизвестен
"Мальме" упустил победу над "Норрчепингом" в рамках 18-го тура чемпионата Швеции (1:1), но не из-за этого матч облетел сегодня европейские СМИ.
Все дело в голе, который забил форвард "Мальме" Ади Налич. Гигант с ростом 195 см просто невероятно поймал на ногу непростой мяч - у вратаря не было шансов! Кажется, еще эффектнее пяткой в этом сезоне пока не забивали.
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
12.09.2021 в 20:05
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