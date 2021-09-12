Пяточных дел мастер. Форвард Мальме забил один из самых эффектных голов сезона

"Мальме" упустил победу над "Норрчепингом" в рамках 18-го тура чемпионата Швеции (1:1), но не из-за этого матч облетел сегодня европейские СМИ.

Все дело в голе, который забил форвард "Мальме" Ади Налич. Гигант с ростом 195 см просто невероятно поймал на ногу непростой мяч - у вратаря не было шансов! Кажется, еще эффектнее пяткой в этом сезоне пока не забивали.