Дебют Гризманна, развязка на 99-й минуте. Эспаньол - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
Настоящий огонь на окраине Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Чемпион Испании "Атлетико" еле вырвал победу на поле новичка Примеры. "Эспаньол" выглядел лучше в первом тайме, но сильно подсел во втором, за что и поплатился.
В этом матче за "Атлетико" впервые после "командировки" в "Барсе" сыграл Антуан Гризманн, но судьбу поединка решил не он, а арбитр, добавивший аномальные 10 минут, а также Тома Лемар, который в компенсированное время нашел силы на решающий рывок и удар.
4-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:2
Голы: де Томас, 40 - Карраско, 79, Лемар, 90+9
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