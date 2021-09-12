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Дебют Гризманна, развязка на 99-й минуте. Эспаньол - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Настоящий огонь на окраине Барселоны

Дебют Гризманна, развязка на 99-й минуте. Эспаньол - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

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Чемпион Испании "Атлетико" еле вырвал победу на поле новичка Примеры. "Эспаньол" выглядел лучше в первом тайме, но сильно подсел во втором, за что и поплатился.

В этом матче за "Атлетико" впервые после "командировки" в "Барсе" сыграл Антуан Гризманн, но судьбу поединка решил не он, а арбитр, добавивший аномальные 10 минут, а также Тома Лемар, который в компенсированное время нашел силы на решающий рывок и удар.

4-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:2

Голы: де Томас, 40 - Карраско, 79, Лемар, 90+9

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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