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Когда Барса ниже Динамо. Барселона - Бавария 0:3. Обзор матча и видео голов

Зарубежные
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Барселона - Бавария ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Когда Барса ниже Динамо. Барселона - Бавария 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В группе Лиги чемпионов, где выступает киевское "Динамо", определился аутсайдер после первого тура. Им стала "Барселона", которая проиграла на своем поле "Баварии" и опустилась на дно турнирной таблицы. Конечно, это не последнее слово каталонцев, но тенденция настораживает. Ну а "Бавария" – это просто машина. С Нагельсманом будет еще прогрессировать.

Смотрите видеообзор центрального матча игрового дня Лиги чемпионов.

1-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бавария" 0:3
Голы: Мюллер, 34, Левандовский, 56, 85

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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