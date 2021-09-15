Когда Барса ниже Динамо. Барселона - Бавария 0:3. Обзор матча и видео голов

В группе Лиги чемпионов, где выступает киевское "Динамо", определился аутсайдер после первого тура. Им стала "Барселона", которая проиграла на своем поле "Баварии" и опустилась на дно турнирной таблицы. Конечно, это не последнее слово каталонцев, но тенденция настораживает. Ну а "Бавария" – это просто машина. С Нагельсманом будет еще прогрессировать.

Смотрите видеообзор центрального матча игрового дня Лиги чемпионов.

1-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бавария" 0:3

Голы: Мюллер, 34, Левандовский, 56, 85