Когда Барса ниже Динамо. Барселона - Бавария 0:3. Обзор матча и видео голов
Барселона - Бавария ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В группе Лиги чемпионов, где выступает киевское "Динамо", определился аутсайдер после первого тура. Им стала "Барселона", которая проиграла на своем поле "Баварии" и опустилась на дно турнирной таблицы. Конечно, это не последнее слово каталонцев, но тенденция настораживает. Ну а "Бавария" – это просто машина. С Нагельсманом будет еще прогрессировать.
Смотрите видеообзор центрального матча игрового дня Лиги чемпионов.
1-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бавария" 0:3
Голы: Мюллер, 34, Левандовский, 56, 85
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