Вот это камбэчище! Валенсия - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

"Валенсия" выглядела в целом бодрее и острее в центральном матче тура в Примере, однако все перевернули последние пять минут основного времени.

Лидеры "Реала" в этом сезоне Карим Бензема и Винисиус Жуниор записали на свой счет по голу и ассисту, шокировав "Летучих мышей", которые дожидались финального свистка у собственной штрафной. Что ж, будет им наука - играть надо до конца.

Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал" - 1:2

Голы: Дуро, 71 - Винисиус, 86, Бензема, 88