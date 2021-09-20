Вот это камбэчище! Валенсия - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
Винисиус и Бензема вновь на высоте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Валенсия" выглядела в целом бодрее и острее в центральном матче тура в Примере, однако все перевернули последние пять минут основного времени.
Лидеры "Реала" в этом сезоне Карим Бензема и Винисиус Жуниор записали на свой счет по голу и ассисту, шокировав "Летучих мышей", которые дожидались финального свистка у собственной штрафной. Что ж, будет им наука - играть надо до конца.
Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Реал" - 1:2
Голы: Дуро, 71 - Винисиус, 86, Бензема, 88
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