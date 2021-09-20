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Бросают вызов Парижу. Марсель - Ренн 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Хорхе Сампаоли раскрывает таланты

Бросают вызов Парижу. Марсель - Ренн 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: om.fr/ автор неизвестен

Новина українською

"Марсель" не рассматривался главным конкурентом "ПСЖ" перед стартом сезона, однако футбол, который показывают провансальцы на старте сезона, наталкивает именно на эту мысль.

Победа над "Ренном" - важное заявление. Бретонцы сильны и на неделе на равных отыграли против "Тоттенхэма" в Лиге конференций (2:2), однако команда Хорхе Сампаоли не оставила им шансов. Вновь отмечаем юного Шейха Дьенга - парень из молодежки постепенно становится незаменимым игроком основы "Марселя".

Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Ренн" - 2:0

Голы: Дьенг, 48, Арит, 71

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В статье: Ренн Марсель
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